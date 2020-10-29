Переболевший коронавирусом бизнесмен снова стал работать врачом

https://static.news.ru/photo/93918a82-19d1-11eb-94ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Иван Павловский/vk.com

Тюменский предприниматель Иван Павловский после того, как перенёс COVID, принял решение вновь вернуться к профессии врача, чтобы спасать жизни.

Пандемия сильно повлияла на Ивана, который отучился на врача-кардиолога, но сразу после института решил заняться бизнесом. Как отметил Павловский, в этой сфере денег можно было заработать гораздо больше. Однако год назад он всё-таки решил вернуться к врачебной практике, но в этот момент началась пандемия.

У меня был свой ноутбук, я открыл сайт непрерывного медобразования, прошёл курсы для работы с коронавирусом, сдал тесты, — рассказал Павловский.

Коронавирусом заразился и сам Иван и попал в больницу. Там он решил пройти обучение по COVID, пишет «Ридус».

Спустя несколько дней после выписки Иван уже вышел на свою первую смену и с тех пор проводит в «красной зоне» по 12 часов.

С пациентами у нас есть традиция: когда кого-то выписываем, то провожаем аплодисментами. Они, когда я захожу, всегда улыбаются, говорят: к нам любимый доктор заходит, — добавил Иван.

Его жена Людмила утверждает, что рада возвращению супруга в медицину, так как выходила замуж за врача. Правда, видеться сейчас они стали гораздо реже.

Он был загружен всегда, но если сейчас сравнивать — его в выходные могут вызвать на работу, он должен быть где-то недалеко, — рассказала она.

До возвращения в профессию у Павловского была доля в фармбизнесе, которую он продал партнёру. Сейчас, как он сам признаётся, большую радость ему приносит выписка очередного пациента.

Как писал NEWS.ru, в России 29 октября зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых коронавирусом. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.