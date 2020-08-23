Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на выпадение волос

https://static.news.ru/photo/8763317e-e566-11ea-a3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, которые переболели коронавирусом, часто стали жаловаться на выпадение волос. Об этом рассказала трихолог Наталья Короткова.

Стало больше пациентов с выпадением волос. На фоне стресса многие перенесли вирусную инфекцию. После вирусной инфекции это острая диффузная телогеновая алопеция, — цитирует её радиостанция «Говорит Москва» .

Короткова добавила, что вылезающие клочьями волосы очень пугают пациентов, но в этом нет ничего страшного. По её словам, такие волосы можно восстановить, поскольку необратимых изменений у таких пациентов нет.

Однако врач отметила, что в этом случае не стоит затягивать визит к врачу. Это нужно, чтобы исключить другие заболевания волос.

Как писал NEWS.ru, побочными действиями российской вакцины от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота. Есть и другие неприятные последствия.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов, уточняется в инструкции. У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций,