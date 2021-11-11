Пенсионный фонд рассказал, кто не получит пенсию

В России люди могут столкнуться с задержкой выплат, если предоставленный в ПФР пакет документов окажется неполным. В этом случае надо будет повторно обращаться в ведомство. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Чтобы пенсия была назначена без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права, — пояснили в ПФР.

В ведомстве добавили, что после этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав.

Ранее в некоммерческой организации «Центр стратегических разработок» предложили создать новый пенсионный план для самозанятых. Речь идёт о негосударственном плане. В случае реализации предложения работники смогут получать не только минимальную социальную пенсию.

Для осуществления задуманного предлагается с согласия сотрудников перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды. При этом компании-наёмнику предлагается также вкладываться в эти фонды в качестве инвестиций. Впоследствии работник сможет получать выплаты вне зависимости от страны проживания.