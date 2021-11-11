Придуман новый пенсионный план для некоторых россиян

В некоммерческой организации «Центр стратегических разработок» предложили создать новый пенсионный план для самозанятых. Речь идёт о негосударственном плане. В случае реализации предложения работники смогут получать не только минимальную социальную пенсию. Об этом сообщают «Известия».

Для осуществления задуманного предлагается с согласия сотрудников перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды. При этом компании-наёмнику предлагается также вкладываться в эти фонды в качестве инвестиций. Впоследствии работник сможет получать выплаты вне зависимости от страны проживания, причём как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.

Ещё одним предложением является предоставление более широких социальных гарантий таким работникам за счёт распределения части своих доходов. Для это необходимо создать удобную электронную площадку, где самозанятый сможет самостоятельно определить объём и вид социальных услуг, которые ему необходимы, и приобрести их отдельно.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании закон, который позволит переводить конфискованные у коррупционеров и полученные от продажи их имущества деньги в бюджет Пенсионного фонда РФ.