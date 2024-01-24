Пенсионерку задержали по подозрению в подготовке заказного убийства сына Волк: полицейские предотвратили заказное убийство жителя Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство жителя Москвы и задержали его мать по подозрению в подготовке преступления, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее данным, женщина попросила подругу найти исполнителя и пообещала заплатить 1 млн рублей. Причиной послужил имущественный конфликт между родственниками.

По предварительной информации, жительница столицы из корыстных побуждений решила расправиться со своим сыном. Она попросила подругу найти исполнителя преступления, обещав заплатить миллион рублей. О криминальных планах стало известно полицейским. Оперативники инсценировали убийство. Для придания достоверности были изготовлены фотографии потерпевшего с гримом, имитирующим огнестрельное ранение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив фотодоказательства убийства, женщина передала исполнителю половину обещанной суммы, после чего ее задержали полицейские. Согласно данным МВД, собранные правоохранителями материалы дела переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По информации Telegram-канала SHOT, задержанная 68-летняя пенсионерка проживает в столичном районе Выхино-Жулебино, она обиделась на 42-летнего сына, который работает помощником автослесаря. По данным канала, родственники не поделили сбережения и квартиру, в которой проживала мать. Как пишет канал, женщине и ее подруге, которая помогала в организации преступления, грозит по 10 лет колонии, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бизнесмена Александра Тютина по подозрению в организации убийства. Сообщалось, что мужчина решил устранить соперника в Турции. Основанием для задержания послужило обращение в СК знакомого фигуранта. Он заявил, что Тютин предложил ему за деньги убить человека, находящегося в Турции, который, как предполагал задержанный, вступил в отношения с его женой.