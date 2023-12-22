В Петербурге задержали бизнесмена Тютина за попытку заказного убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена Александра Тютина по подозрению в организации убийства, сообщает «Фонтанка». Мужчина решил устранить соперника в Турции.

Сотрудники оперативного отдела убийств регионального управления МВД задержали 67-летнего Тютина вечером 21 декабря. Основанием для этого послужило обращение днем ранее в Следственный комитет знакомого фигуранта. Он заявил, что Тютин предложил ему за деньги убить человека, который находится в Турции. По данным «Фонтанки», речь идет о мужчине, который, как предполагал задержанный, вступил в отношения с его женой.

Тютин не в первый раз попал в поле зрения правоохранителей. В 2018 году его задержали за организацию убийства. Тогда следователями было установлено, что в 2005 году бизнесмен заказал убийство семьи своего бизнес-партнера. Позднее мужчину приговорили к 23 годам колонии, но он отбыл в местах лишения свободы только полтора года. Тютин подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО, а через полгода освободился окончательно.

Ранее в Московской области суд вынес приговор бывшему кандидату в мэры Звенигорода Александру Дмитравцову. Мужчину приговорили к 19 годам колонии строго режима в связи с убийством двух бизнесменом в 2020 году.