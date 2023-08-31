Пегов объяснил актуальность личности Захарченко в современной России Пегов: личность Захарченко стала особенно актуальной в борьбе за Россию будущего

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Семен Пегов

Первый глава ДНР Александр Захарченко был одним из тех героев Донбасса, которые решили сами творить свою судьбу, став на путь борьбы за идеалы русских людей, заявил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. По словам журналиста, хотя сейчас в России появляется все больше героев, личность Захарченко действительно способна вдохновлять на великие свершения.

Именем Александра Захарченко сегодня называют улицы, но этого мало. Стоит вглядеться в его глаза, почувствовать силу его характера, позавидовать статности и крепости духа. Тогда частица этой борьбы сможет вдохновить всех нас на большее. А сегодня в борьбе за Россию будущего от нас требуются все силы и жертвенность, равная жертвенности несвятых святых Донбасса, — написал Пегов.

Он также напомнил, что именно в Донбассе сейчас решается судьба России. Именно там развернулась борьба за ее будущее, и этой борьбе «еще только предстоит стать всеохватной, втянуть в себя весь русский мир вне зависимости от личных установок отдельных его частиц».

Захарченко был убит ровно пять лет назад в центре Донецка. Он погиб в результате взрыва, устроенного в местном кафе «Сепар». В ДНР произошедшее назвали терактом. Ответственность за него возложили на украинские спецслужбы. Ранее стало известно, что правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве Захарченко.