Первый глава ДНР Александр Захарченко был одним из тех героев Донбасса, которые решили сами творить свою судьбу, став на путь борьбы за идеалы русских людей, заявил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. По словам журналиста, хотя сейчас в России появляется все больше героев, личность Захарченко действительно способна вдохновлять на великие свершения.
Именем Александра Захарченко сегодня называют улицы, но этого мало. Стоит вглядеться в его глаза, почувствовать силу его характера, позавидовать статности и крепости духа. Тогда частица этой борьбы сможет вдохновить всех нас на большее. А сегодня в борьбе за Россию будущего от нас требуются все силы и жертвенность, равная жертвенности несвятых святых Донбасса, — написал Пегов.
Он также напомнил, что именно в Донбассе сейчас решается судьба России. Именно там развернулась борьба за ее будущее, и этой борьбе «еще только предстоит стать всеохватной, втянуть в себя весь русский мир вне зависимости от личных установок отдельных его частиц».
Захарченко был убит ровно пять лет назад в центре Донецка. Он погиб в результате взрыва, устроенного в местном кафе «Сепар». В ДНР произошедшее назвали терактом. Ответственность за него возложили на украинские спецслужбы. Ранее стало известно, что правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве Захарченко.