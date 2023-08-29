Расследование убийства первого главы ДНР Захарченко завершено

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко завершено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Захарченко умер в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка в 2018 году.

Расследование уголовного дела завершено, — сказал собеседник агентства.

Александр Захарченко был одним из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, а также командовал подразделением ополчения. В августе того же года он стал председателем Совета министров ДНР, а в ноябре одержал победу на выборах главы республики.

31 августа 2018 года Захарченко получил тяжелые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявили, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом, а президент России Владимир Путин заявил, что убийство было совершено сотрудником спецслужб Украины.

Ранее стало известно, что Александру Погорелову, ключевому обвиняемому в уголовном расследовании по делу о смерти первого лидера Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменяют шпионаж и теракт.