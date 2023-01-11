Употребление энергетиков подростками негативно влияет на процессы, свойственные для периода полового созревания, рассказала NEWS.ru заместитель главврача по педиатрии Химкинской областной больницы Нарине Сугян. Она заметила, что формирование организма происходит с некоторыми нарушениями ритма сердца, поскольку сосуды не успевают за ростом организма, и энергетические напитки усугубляют именно этот процесс. Кроме того, они негативно влияют на нервную систему, указала доктор.
Формирование организма у детей и подростков, а особенно в период полового созревания, происходит с некоторыми нарушениями ритма сердца. Энергетик усугубляет этот процесс. Дети начинают чувствовать сильное сердцебиение, появляются перебои в работе сердца, повышается артериальное давление. Нервная система тоже дает сбой. Начинаются нервозность, раздражительность, на фоне которых уже развиваются бессонница, сонливость и даже депрессия, — заявила Сугян.
Врач сказала, что такие напитки обеспечивают прилив сил за счет выделения надпочечниками адреналина, что в свою очередь приводит к истощению организма. Как заметила специалист, как правило, в энергетиках роль стимулятора выполняет кофеин: в одной банке содержится две чашки крепкого кофе.
Также возможна передозировка энергетиками, так как в них большое количество сахара, что так нравится детям и подросткам. Поэтому они не соблюдают меру. Симптомы передозировки: покраснение кожных покровов, повышение давления, дезориентация и тремор, излишняя потливость, агрессия по отношению к окружающим и излишняя раздражительность, повторяющаяся диарея, галлюцинации и заторможенность, тахикардия, — подчеркнула доктор.
Она добавила, что энергетики могут вызывать аллергические реакции и увеличивают риск развития диабета у детей.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что содержащийся в энергетиках кофеин опасен для организма людей, которые находятся в стрессе, не высыпаются или неправильно питаются. Она пояснила, что кофеин из энергетиков является «чистой искусственной молекулой», воздействие которой ничем не смягчается. При этом сахар и газация напитка лишь усиливают его эффект.