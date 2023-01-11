Педиатр рассказала, насколько энергетики опасны для подростков Педиатр Сугян: энергетики негативно влияют на процессы, свойственные для периода полового созревания у подростков

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Употребление энергетиков подростками негативно влияет на процессы, свойственные для периода полового созревания, рассказала NEWS.ru заместитель главврача по педиатрии Химкинской областной больницы Нарине Сугян. Она заметила, что формирование организма происходит с некоторыми нарушениями ритма сердца, поскольку сосуды не успевают за ростом организма, и энергетические напитки усугубляют именно этот процесс. Кроме того, они негативно влияют на нервную систему, указала доктор.

Формирование организма у детей и подростков, а особенно в период полового созревания, происходит с некоторыми нарушениями ритма сердца. Энергетик усугубляет этот процесс. Дети начинают чувствовать сильное сердцебиение, появляются перебои в работе сердца, повышается артериальное давление. Нервная система тоже дает сбой. Начинаются нервозность, раздражительность, на фоне которых уже развиваются бессонница, сонливость и даже депрессия, — заявила Сугян.

Врач сказала, что такие напитки обеспечивают прилив сил за счет выделения надпочечниками адреналина, что в свою очередь приводит к истощению организма. Как заметила специалист, как правило, в энергетиках роль стимулятора выполняет кофеин: в одной банке содержится две чашки крепкого кофе.

Также возможна передозировка энергетиками, так как в них большое количество сахара, что так нравится детям и подросткам. Поэтому они не соблюдают меру. Симптомы передозировки: покраснение кожных покровов, повышение давления, дезориентация и тремор, излишняя потливость, агрессия по отношению к окружающим и излишняя раздражительность, повторяющаяся диарея, галлюцинации и заторможенность, тахикардия, — подчеркнула доктор.

Она добавила, что энергетики могут вызывать аллергические реакции и увеличивают риск развития диабета у детей.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что содержащийся в энергетиках кофеин опасен для организма людей, которые находятся в стрессе, не высыпаются или неправильно питаются. Она пояснила, что кофеин из энергетиков является «чистой искусственной молекулой», воздействие которой ничем не смягчается. При этом сахар и газация напитка лишь усиливают его эффект.