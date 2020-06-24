Педиатр рассказал о состоянии найденных в московской квартире младенцев

https://static.news.ru/photo/0a6a3508-b61a-11ea-8dcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК по Москве/ТАСС

Главный педиатр департамента здравоохранения города Москвы Исмаил Османов сообщил, что пятерых младенцев, обнаруженных накануне в квартире на северо-востоке Москвы, можно считать условно здоровыми.

По его словам, никаких видимых повреждений у малышей нет. В ходе первичного осмотра медики выявили у одного из младенцев слобовыраженный конъюктивит и легкую желтуху. Остальные дети выглядят здоровыми.

Признаков насилия тоже нет, — передаёт слова Османова «Интерфакс».

Он отметил, что после проведения полной диагностики врачи смогут получить более подробную информацию о состоянии малышей. Дальнейшую судьбу детей решат органы опеки.

23 июня в квартире на Аргуновской улице в столице были обнаружены пятеро детей в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними находились две женщины. В квартире также были найдены документы о проведённых процедурах ЭКО, оформленные на русском и китайском языках. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми). Прокурор Москвы Денис Попов будет лично контролировать ход его расследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что квартиру в Москве, где были найдены пятеро младенцев, хозяин сдал три года назад супружеской паре студентов. При этом соседи утверждают, что въехала чуть ли не «китайская армия».