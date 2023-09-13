Педиатр раскрыла, что делать при проглатывании ребенком предмета Педиатр Маркова: после проглатывания предмета ребенком нужна помощь врачей

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В случае если ребенок проглотил посторонний предмет, чаще всего необходима экстренная помощь врачей, рассказала педиатр, детский гастроэнтеролог Дарья Маркова. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что наибольшую опасность представляют батарейки и магниты: первые при попадании в организм могут вызвать химический ожог, а вторые могут защемить слизистую желудка.

Экстренного извлечения также требуют инородные тела неправильной формы или с острыми углами. Они могут проткнуть стенки кишки, что опасно попаданием желудочного содержимого в брюшную полость. Удалять необходимо и монеты: они часто ложатся на дно желудка и не могут пройти дальше, — пояснила специалист.

По словам педиатра, единственная первая помощь, которую могут оказать родители, — это вызвать скорую. Диагностику инородных предметов, попавших в желудочно-кишечный тракт, проводят разными методами в зависимости от их состава: для металла применяют рентген, а в случае с пластиком используют эндоскопическую диагностику, которую совмещают с удалением.

Инородные тела из желудочно-кишечного тракта удаляют щадящим путем — при помощи эндоскопа под контролем оптической системы. Если деталь имеет острые кончики или неровную поверхность, то после захвата ее накрывают специальной внешней трубкой, — уточнила врач.

Маркова добавила, что детей погружают в медикаментозный сон, чтобы те не нервничали во время процедуры. Все манипуляции обычно занимают не более получаса. Педиатр заключила, что маленькие и неопасные предметы могут выйти самостоятельно примерно через сутки.

Хирурги Тобольской областной больницы ранее извлекли из желудка четырехлетнего мальчика 23 магнита от игрушки. По словам специалистов, несколько магнитов соединили между собой органы, из-за чего ребенок почувствовал недомогание.