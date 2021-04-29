Павла Лобкова увольняют с «Дождя» после слива рабочей переписки

https://static.news.ru/photo/329394b4-a937-11eb-8126-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Facebook/Павел Лобков

Известный журналист Павел Лобков отстранён от эфира на телеканале «Дождь» за оскорбления коллег, в настоящее время обсуждаются условия расторжения его трудового договора. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

В минувшую пятницу я отстранил Павла от эфира за неоднократные оскорбления коллег. Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей, — написал Дзядко.

Также главред сообщил, что Лобков публично и несправедливо обвинил канал и его сотрудников, предав гласности частные переписки. После подобного поведения дальнейшее сотрудничество с журналистом стало невозможно.

В данный момент Наталья Синдеева (директор телеканала — прим. NEWS.ru) обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождем», — добавил Тихон Дзядко.

Скандал разразился в минувшую пятницу, 23 апреля. На своей странице в социальной сети Facebook Лобков сообщил , что главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко отстранил его от эфира без объяснения причины. При этом о своём решении Дзядко сообщил не сам, а через подчинённых. Кроме того, Лобков рассказал, что главный редактор отклонил три его проекта, мотивировав это сложностями производства и отсутствием возможностей в связи с подготовкой к дню рождения телеканала. В этой связи ветеран российского ТВ не мог скрыть разочарования в молодом руководителе, который, по мнению Лобкова, только навредит развитию «Дождя».

Жаль что Наталья Синдеева приобрела верного убийцу. <...> К сожалению, мелкая мстительная бездарь так глуп, что даже свое решение оглашает через несчастных проштрафившихся подчинённых, — написал Лобков.

В дальнейших публикациях он нелицеприятно высказывался о некоторых коллегах по телеканалу и публиковал частные переписки, в том числе, из рабочих чатов.