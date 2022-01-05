Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в 2022 году

Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в начале 2022 года. Он отметил, что таких всего три: Овны, Близнецы и Девы. При этом астролог добавил, что больше всех повезёт знакам стихии Воды. Об этом сообщает портал «Профиль».
Так, в первую неделю января Глоба
Глоба заявил: несмотря на хорошее начало недели для Дев, 6 и 7 января их ожидают трудности. Он посоветовал сделать все основные дела в первой половине недели, а в работе придерживаться креативного подхода.
Ранее сообщалось, что Девам может больше повезти с деньгами, чем другим. Под этим знаком родились 12% всех долларовых миллиардеров. Представители этого знака невероятно трудолюбивы, харизматичны, коммуникабельны. Нарастив социальный капитал, они умело пользуются полученными привилегиями, не забывая при этом много работать.