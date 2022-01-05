Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в 2022 году

Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в начале 2022 года. Он отметил, что таких всего три: Овны, Близнецы и Девы. При этом астролог добавил, что больше всех повезёт знакам стихии Воды. Об этом сообщает портал «Профиль».

Так, в первую неделю января Глоба порекомендовал Овнам не ставить на первое место работу, чтобы не нанести вред любовным отношениям. Близнецам, по словам астролога, следует обратить внимание на своё здоровье. Он также рассказал, что представителям этого знака не следует рисковать ни в работе, ни в личных отношениях.

Глоба заявил: несмотря на хорошее начало недели для Дев, 6 и 7 января их ожидают трудности. Он посоветовал сделать все основные дела в первой половине недели, а в работе придерживаться креативного подхода.

Ранее сообщалось, что Девам может больше повезти с деньгами, чем другим. Под этим знаком родились 12% всех долларовых миллиардеров. Представители этого знака невероятно трудолюбивы, харизматичны, коммуникабельны. Нарастив социальный капитал, они умело пользуются полученными привилегиями, не забывая при этом много работать.