Патриарх Кирилл заявил об огромной роли «Газпрома» в возрождении духовности
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:12, 13 сентября 2021
Патриарх Московский и всея Руси КириллФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил решающую роль «Газпрома» и российской энергетической промышленности в духовном возрождении России после упадка 1990-х годов. Он рассказал об этом после малого освящения архиерейского подворья храма Святой Троицы в Петербурге, передаёт «Интерфакс».
Патриарх наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и гендиректора «Газпром инвеста» Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами.
Также патриарх назвал духовное возрождение одной из побед россиян.
И конечно в этом движении вперед, в развитии экономики, сыграл огромную, может быть решающую, роль «Газпром», газовая индустрия, энергетика наша. Если бы, может быть, не было этого первичного капитала, богом заложенного в наших недрах, по промыслу божественному, то, наверное, откуда было бы взяться материальным ценностям, которые были необходимы для поддержания экономики, вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей, — заявил патриарх Кирилл.
Он также убеждён, что возрождению России сопутствовало и возрождение веры.
Ранее сообщалось, что правительство выделит 10 млрд рублей на формирование у молодёжи духовно-нравственных ценностей. Деньги направят на поддержку порядка 200 интернет-проектов.