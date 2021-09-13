Патриарх Кирилл заявил об огромной роли «Газпрома» в возрождении духовности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали маскироваться и действовать от имени администрации портала «Госуслуги», чтобы выманить личные данные человека. Об этом порталу «Народные Новости» сообщил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

В последнее время мошенники уже не представляются сотрудниками правоохранительных органов. Теперь они действуют от имени портала «Госуслуги», где зарегистрированы практически все граждане. Они посылают СМС или письмо по электронной почте...