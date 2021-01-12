Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной экзарха Филарета

https://static.news.ru/photo/dff9f6ae-54f8-11eb-a0bb-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Белорусской православной церкви (БПЦ) в связи со смертью почётного экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).

Это поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей церкви, — подчеркнул патриарх Кирилл, слова которого приводит ТАСС.

Он также отметил вклад митрополита в укрепление связей между поместными православными церквями, развитие межконфессионального диалога и гражданского мира в Белоруссии.

Митрополит Филарет скончался 12 января на 86-м году жизни. Причина смерти не называется, однако в Интернете появилась информация, что он заразился COVID-19.

Ранее на 74-м году жизни умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Об этом сообщает митрополия. Отмечается, что причиной смерти митрополита стали осложнения после коронавирусной инфекции. Феофан был возведён в сан митрополита 1 августа 2012 года патриархом Кириллом. Он возглавлял Татарстанскую митрополию с 2015 года. Ранее он служил во многих регионах России, в том числе был епископом Магаданским и Синегорским, епископом Ставропольским и Владикавказским, архиепископом Челябинским и Златоустовским.

До этого NEWS.ru писал, что скончался проходивший лечение от коронавируса патриарх Сербский Ириней. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.