Пасмурно и прохладно будет в Москве в среду

https://static.news.ru/photo/2d396b3a-cbd7-11ea-94ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье с 09:00 до 17:00 22 июля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, следует из данных Гидрометцентра. Ожидаются дожди и грозы.

Максимально воздух в Москве прогреется до 23 градусов, по области температура составит 19–24 градуса тепла. Температурный и кислородный режимы благоприятны для метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями. Однако атмосферное давление ниже нормы на 5–8 мм рт. ст. может негативно сказаться на самочувствии, вызвать сонливость, снижение настроения и головную боль, сообщает Метеобюро.

Самым холодным за всю историю наблюдений 22 июля в Москве выдалось в 1888 году — всего 6,2 градуса выше нуля. А летом 2010-го воздух в этот день прогрелся до 35,2 градуса.

Как писал NEWS.ru ранее, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина объяснила, с чем связаны дождливые недели и похолодание в России. Как сообщила синоптик, в центре и над северо-западом европейской части России будут доминировать циклоны.