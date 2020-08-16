Пашаев заявил, что Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

https://static.news.ru/photo/0600fce2-dfe4-11ea-91a8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что врачи поставили его подзащитному диагноз «инсульт». В связи с этим артист не сможет присутствовать на судебном заседании, которое пройдёт 17 августа.

Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз «инсульт». Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела, — отметил Пашаев, слова которого приводит ТАСС.

15 августа Ефремова выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован из здания суда 11 августа.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев прокомментировал появившиеся слухи о том, что актёр симулировал инсульт.

По мнению защитника, не верить в инсульт Ефремова могут только «моральные уроды», у него есть все документы, подтверждающие диагноз. Пашаев также добавил, что «нельзя глумиться над человеком, когда он болеет».