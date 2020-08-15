Пашаев попросил смягчить Ефремову условия домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/10c3dc8c-dec0-11ea-98a5-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова, попросил суд изменить ему условия содержания под домашним арестом и разрешить прогулки.

Мы не говорим о залоге или о чем-то таком. Пусть остаётся домашний арест. Но мы просим разрешить Ефремову прогулки — по часу в день, — цитирует юриста ТАСС.

Пашаев пояснил, что прогулки артисту необходимы в связи с состоянием его здоровья.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». По словам Пашаева, в настоящее время состояние Ефремова оценивается медиками как средней тяжести.

Ранее NEWS.ru, писал, что врач Ефремова Борис Круглый заявил, что актёр никогда не принимал серьёзных наркотиков, а после ДТП в его крови были обнаружены следы снотворных препаратов. Кроме того, он отметил, что артист был добровольцем по испытанию вакцины от COVID-19, которая разработана доктором и в настоящее время проходит процедуру регистрации.