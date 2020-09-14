Пашаев назвал возможную причину для лишения его статуса адвоката

https://static.news.ru/photo/50bf34b6-f749-11ea-8e50-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльман Пашаев прокомментировал информацию о том, что он может потерять свой адвокатский статус.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Вообще, это их право. Посмотрим, что там. Надо понять причину. Наверное, высказывание какое-нибудь в СМИ. Если нарушил, то ради бога, в первую очередь мы должны соблюдать эти законы, — предположил юрист в разговоре с телеканалом «360».

По его словам, если адвокаты не будут соблюдать законы, то и от простых россиян этого не стоит ждать.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала это постановление. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил. Семья осуждённого занялась поисками нового адвоката.

Как писал NEWS.ru, сестра осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова Анастасия рассказала о промахах адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста. По её словам, речь идёт даже не о пиаре на деле, а о том, что он небрежно отнёсся к происходящему и упустил ряд возможностей по защите своего доверителя.