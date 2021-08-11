Памфилова рассказала о проверке избиркома Петербурга

Проверка избирательной кампании в Санкт-Петербурге уже дала положительные результаты. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «Парламентская газета».

ЦИК заинтересовалась работой избиркома Северной столицы после видеообращения кандидата от партии «Родина» певицы Татьяны Булановой о нарушениях избирательного процесса в городе.

В Санкт-Петербурге работает группа сотрудников ЦИК, мы собирались сделать это раньше, поскольку из всех обращений из 85 регионов ровно 50 процентов связаны с вопросами о выдвижении и регистрации именно по Санкт-Петербургу, — цитирует Памфилову издание.

По её словам, обращение Булановой подстегнуло проверить работу городского избиркома и «изучить, что там происходит». Уже есть определённые положительные результаты работы представителей ЦИК, отметила Памфилова.

Ранее сообщалось, что после обращения Булановой к Памфиловой избирательная комиссия Санкт-Петербурга может снять певицу с выборов. При этом основанием для отказа в регистрации, скорее всего, станет то, что 17% собранных за неё подписей были забракованы. При этом сборщики подписей занимались этим по всему городу, а не по избирательному округу.