Буланову снимут с выборов после скандального обращения к Памфиловой

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга может снять певицу Татьяну Буланову с выборов в законодательное собрание города после её скандального обращения к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Как сообщает «Фонтанка», основанием для отказа в регистрации, скорее всего, станет то, что 17% собранных за неё подписей были забракованы.

По сведениям издания, 10 августа на рабочей группе территориальной избирательной комиссии № 17 выяснилось, что подписи жителей в поддержку Булановой собирались в разных районах города, хотя должны были только на территории округа. Певица планировала баллотироваться от партии «Родина» на выборы в седьмом округе в Калининском районе города. Более того, часть подписей невозможно идентифицировать.

Безобразная работа сборщиков, — прокомментировали представители избирательной комиссии поданные Булановой документы.

Сообщается, что в результате проверки 17% подписей были признаны недействительными. Предполагается, что в ближайшее время избирательная комиссия проголосует за отказ Булановой в праве участвовать в выборах.

Накануне, 9 августа, в Санкт-Петербург с целью проверки подготовки к выборам экстренно выехали представители ЦИК. Это было сделано после обращения Татьяны Булановой к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой. Певица рассказала о нарушениях, которые якобы допускает в отношении кандидатов в депутаты местная избирательная комиссия.

Ранее Татьяна Буланова, подавшая декларацию о доходах, раскрыла неожиданные источники своих заработков.