Представители ЦИК срочно выехали в Петербург с проверкой

Представители Центральной избирательной комиссии в срочном порядке выехали в Санкт-Петербург для сбора информации о проведении избирательной кампании. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт «Парламентская газета».

Так она ответила на обращение кандидата в депутаты от партии «Родина» Татьяны Булановой, которая пожаловалась на плохую организацию избирательной кампании.

В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать все необходимую информацию для полноты и объективности картины. Это поможет сделать нашу позицию более точной, а решения — взвешенными, — подчеркнула она.

Глава комиссии заявила, что разделяет озабоченность происходящим в городе. Однако она не согласилась с тезисом политика о том, что проблемы возникают «за спиной у губернатора» Александра Беглова.

Это не так. Он (Беглов. — NEWS.ru) публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии, — добавила она.

Памфилова отметила, что в 2019 году городской комиссии предлагали самораспуститься, что позволило бы мегаполису «получить избирательную систему, которая была бы достойной этого замечательного и великого города».

Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там. Это не значит, что мы устраняемся. Мы будем принимать все необходимые шаги, реагировать на все обращения. Мы даём городской избирательной комиссии ещё один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию, — заключила она.

Ранее Буланова опубликовала видеообращение, где говорила о «горьком разочаровании» из-за запрета петербургскими властями на размещение рекламных баннеров.

Ранее территориальная избирательная комиссия № 30 Санкт-Петербурга отказала в регистрации на выборы в местное законодательное собрание главе фракции «Яблока» в местном парламенте и зампреду партии Борису Вишневскому. В комиссии решили, что политик подал неправильно оформленные документы: решение съезда партии о его выдвижении и подтверждение согласования кандидатуры с федеральным политсоветом «Яблока». При этом в партии отмечают, что закон не устанавливает требований к этим документам.