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В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы

14:39, 05 августа 2021
В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы
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ЦИК завершил приём документов на регистрацию партийных списков на думские выборы. Бумаги представили 15 партий, из них 11 списков уже заверены, сообщил РИА Новости член комиссии Евгений Шевченко.

Документы на регистрацию федеральных списков представили 15 партий, срок предоставления документов истёк, — сказал Шевченко РИА Новости.

Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки на выборы в ГосДуму 11 партий. Регистрация федерального списка кандидатов партии «Яблоко» запланирована на 5 августа.

Ранее NEWS.ru рассказывал, зачем Татьяна БулановаДмитрий ПевцовВиктория Дайнеко и другие звёзды идут в Госдуму.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал налоговую декларацию кандидата в депутаты Сергея Зверева. В 2020 году, согласно документам, шоумен заработал 304,9 тысячи рублей.

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