В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы

Роспотребнадзор смягчил рекомендации врачам, оказывающим помощь больным коронавирусом, и отменил обязательное ношение ими противочумных костюмов. Об этом рассказал главврач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».

Накопленный опыт в нашей стране и во всём мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя...