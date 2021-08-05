В ЦИК подвели итоги регистрации партийных списков на выборы

ЦИК завершил приём документов на регистрацию партийных списков на думские выборы. Бумаги представили 15 партий, из них 11 списков уже заверены, сообщил РИА Новости член комиссии Евгений Шевченко.
Документы на регистрацию федеральных списков представили 15 партий, срок предоставления документов истёк, —
сказалШевченко РИА Новости.
Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки на выборы в ГосДуму 11 партий. Регистрация федерального списка кандидатов партии «Яблоко» запланирована на 5 августа.
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