https://static.news.ru/photo/468c23fa-bdb1-11e9-9d31-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com

Избирательная кампания 2019 года в целом проходит лучше, чем в предыдущие годы, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что данный процесс сейчас ведётся во многих регионах, в том числе по его результатам будут избираться высшие должностные лица в 16 российских субъектах.

Идёт кампания во многих регионах, и идёт гораздо лучше, чем в прошлые времена, — заявила Памфилова, отметив, что этого также удалось добиться благодаря работе ЦИК.

По её словам, ситуация вокруг выборов в Мосгордуму стала для неё громом среди ясного неба. При этом она подчеркнула, что на объективные требований нужно реагировать с умом.

Нельзя, чтобы какая-то шумовая завеса закрыла какие-то реальные потребности общества. Надо разделять, где шум и где реальные проблемы, — сказала она в интервью каналу «Расстрига» .

Как писал News.ru, ранее ЦИК сообщила, что прекращение текущей избирательной кампании в Москве не предусмотрено законодательством. Это возможно исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о проведении выборов.