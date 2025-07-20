Пахнет медом, цветет с весны до осени! Чудесный многолетник похож на ковер

Пахнет медом, цветет с весны до осени! Чудесный многолетник похож на ковер

Пахнет медом, цветет с весны до осени! Чудесный многолетник похож на ковер! Алиссум приморский Кристалина — идеальный выбор для тех, кто хочет создать пышный, долгоцветущий ковер в саду без лишних хлопот. Этот почвопокровный многолетник покоряет обильным цветением и нежным медовым ароматом, который привлекает пчел и бабочек.

Растение быстро разрастается, образуя плотные кустики высотой 15–20 см и диаметром до 50 см. Мелкие, но яркие цветки, собранные в плотные кисти, почти полностью скрывают листву, создавая эффект цветущего облака. Алиссум засухоустойчив, хорошо переносит жару и не требует сложного ухода, что делает его отличным вариантом для занятых садоводов.

Для продления декоративности рекомендуется обрезать отцветшие побеги или проводить повторные посевы 2–3 раза за сезон. Чтобы получить раннее цветение, выращивайте Алиссум через рассаду (посев в марте, высадка в грунт в конце апреля — начале мая).

Алиссум Кристалина — это не только красиво, но и полезно: его аромат наполняет сад медовыми нотками, а неприхотливость позволяет наслаждаться цветением с весны до осени. Попробуйте — и ваш сад заиграет новыми красками!

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