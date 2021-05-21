«Отражает мнение граждан»: Клишас объяснил ограничение избирательных прав

https://static.news.ru/photo/cdb6f960-ba5b-11eb-b8cb-96000091f725_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, зачем нужен законопроект, который предполагает запрет на участие в выборах для людей, связанных с организациями, которые власти признали экстремистскими. Он считает, что инициатива отражает мнение большинства граждан, передаёт Znak.com.

По его словам, внесённая им поправка о запрете на участие в выборах всех уровней для таких людей призвана не пропустить во власть связанных с экстремистами людей.

Концепция проекта федерального закона отражает мнение российских граждан, которые при голосовании по поправкам к Конституции выразили наибольшую поддержку идеям о необходимости обеспечивать стабильное и поступательное государственное развитие, защищать национальный суверенитет и сохранять территориальную целостность, — сказал он.

Парламентарий считает, что мера о признании людей причастными к экстремистским организациям за действия, которые были совершены до вступления закона в силу, допустима. Он объяснил это тем, что участие в деятельности запрещённой организации — длящееся преступление.

При этом политик подчеркнул, что установить причастность человека к деятельности экстремистской организации может только суд.

Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

Если проект закона будет принят, то путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями «иноагентами» Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.