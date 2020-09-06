Открытие Пхукета для интуристов может быть отложено

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Роста числа случаев заражения COVID-19 в Тайланде может привести к тому, что планы по открытию тайского острова Пхукет для иностранных туристов могут быть отложены.

Планы по открытию популярного курортного острова Пхукет для иностранных туристов могут быть отложены, — сообщает газета Bangkok Post, со ссылкой на Управление по туризму Таиланда (ТАТ).

Ранее власти Таиланда приняли решение с 1 октября разрешить иностранным туристам посещать Пхукет. Однако, им придётся не только сдавать тест на коронавирус в своей стране, но и пройти двухнедельный карантин по прибытии на Пхукет.

По словам главы ТАТ Ютасака Супасорна, не исключено, что предложенную модель восстановления туризма придётся скорректировать, если Таиланд столкнётся со второй волной пандемии.

Как писал NEWS.ru, группа учёных старейшего в Таиланде Чулалонгкорнского университета успешно завершила тесты созданной ими вакцины от COVID-19 на обезьянах. Разработчики объявили о готовности приступить к испытаниям на добровольцах в октябре.

Вместе с тем учёный подчеркнул, что ожидать готовности к массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года не следует, даже несмотря на серьёзные успехи учёных ряда стран. Он напомнил присутствующим, что в мире разрабатывается 129 разных вакцин от коронавируса, но только по 18 препаратам, в том числе вакцине, разработанной в Таиланде, работа «относительно близка к завершению».