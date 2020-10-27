СМИ: отец Леонида Агутина госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19

https://static.news.ru/photo/fbda335a-18eb-11eb-9fa8-fa163e074e61_660.jpgНиколай и Леонид АгутиныФото: agutinleonid/instagram.com
Отец российского певца Леонида Агутина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у него коронавирус.
У 85-летнего Николая Петровича тяжёлая форма COVID-19. Заболел он 12 октября — получил положительный тест, два последующих теста показали отсутствие вируса. Притом что всё это время Агутин-старший чувствовал себя не очень, — сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что медики в данный момент пытаются стабилизировать состояние пожилого человека.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с коронавирусом был госпитализирован 83-летний театральный режиссёр Роман Виктюк.