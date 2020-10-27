СМИ: отец Леонида Агутина госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19

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За прошедшие сутки из московских клиник по выздоровлении были выписаны 3577 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа Об этом 28 октября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что всего с начала пандемии в городе после заражения COVID-19 вылечиться смог 300 051 человек. Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели...