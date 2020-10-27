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СМИ: отец Леонида Агутина госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19

09:44, 28 октября 2020 12
Николай и Леонид Агутины Николай и Леонид Агутины Фото: agutinleonid/instagram.com

Отец российского певца Леонида Агутина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали у него коронавирус.

У 85-летнего Николая Петровича тяжёлая форма COVID-19. Заболел он 12 октября — получил положительный тест, два последующих теста показали отсутствие вируса. Притом что всё это время Агутин-старший чувствовал себя не очень, — сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что медики в данный момент пытаются стабилизировать состояние пожилого человека.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с коронавирусом был госпитализирован 83-летний театральный режиссёр Роман Виктюк.

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