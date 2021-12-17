Жителя Томска осудили за фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

Жителя Томска Сергея Сахарова осудили на два года условно за попытку разместить фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Молодой человек также должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Сергея Сахарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Реабилитация нацизма» УК РФ, — говорится в сообщении.

Сахарову также запретили в течение двух лет заниматься «деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях».

Помимо него подозреваемым по делу о реабилитации нацизма проходили житель Оренбургской области Андрей Акимов и двое граждан Украины. По данным следствия, в мае 2021 года они опубликовали на сайте «Бессмертного полка» заявки с фотографиями главы Третьего рейха Адольфа Гитлера, министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, а также изменника Родины генерала Андрея Власова.