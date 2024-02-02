«От судьбы не убежишь»: белгородка объяснила, почему не уезжает из города Белгородка объяснила нежелание уезжать из города словами «от судьбы не убежишь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые жители Белгорода уехали из города в 2022 году, а кто-то покинул дома чуть позже, рассказала в беседе с NEWS.ru местная жительница Марина, ставшая свидетельницей мощной атаки со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря. По словам женщины, в городе продолжают восстанавливать поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Кто-то уехал еще в 2022 году из Белгорода. Кто-то уехал чуть позже. По себе могу сказать, я приняла решение, что от судьбы не убежишь. Суждено [умереть] в Белгороде, значит, суждено. Опять-таки, у меня есть вариант в Москву, в Санкт-Петербург уехать. Ну а что, в Москве не было диверсионных диверсий? В Санкт-Петербурге вот буквально на прошлой неделе диверсия была, взорвали нефтехранилище или что там. Где гарантия того, что если уезжать, то куда-то за Урал, ну а потом что? Я приняла решение, что [нужно] быть аккуратнее, — заявила Марина.

Местная жительница подчеркнула, что украинские войска совершили террористический акт, нанеся удар по мирным кварталам, где не расположено никаких военных объектов. Как отметила женщина, люди шли за подарками и покупками на новогодний стол. Марина добавила, что после этой атаки к белгородцам пришло осознание происходящего.

Ранее житель Белгорода рассказал, что в городе стало меньше таксистов. По его словам, это может быть связано с последней мощной атакой ВСУ. Как подчеркнул молодой человек, теперь он знает, что во время обстрелов важно сохранять спокойствие и прятаться в ближайшем бетонном укрытии.