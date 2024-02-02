«Даже таксистов мало стало»: белгородец об изменениях в жизни города Белгородец отметил снижение числа таксистов в городе после атаки 30 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде стало меньше таксистов, отметил местный житель в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. По словам молодого человека, это может быть связано с последствиями атаки на региональную столицу 30 декабря.

Даже те магазины, которые еще остались работать, — у них поменялись графики. Магазины, которые работали круглосуточно, перешли в режим работы с утра до вечера. Но ночью людей даже в выходные дни стало намного меньше, чем сейчас. При этом даже таксистов очень мало стало, потому что в случае чего все магазины, все торговые центры — все закрыто. И нельзя просто оставить машину и добежать до какого-нибудь магазина, чтобы хотя бы там спрятаться, — объяснил местный житель.

По словам молодого человека, теперь он знает, что во время обстрелов важно сохранять спокойствие и дойти до ближайшего бетонного укрытия. Паника в этом случае может лишь увеличить число потерь, отметил он.

В результате обстрела ВСУ по Белгороду 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 человек пострадали. Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на месте стихийного мемориала в Белгороде, который обустроили горожане, появится монумент в память о жертвах атаки.