Осуждённый за шпионаж против РФ Уилан отказался обжаловать приговор

https://static.news.ru/photo/f5eb8aa6-b52d-11ea-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американец Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж против страны, отказался от обжалования своего приговора. Об этом журналистам сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

По словам юриста, Уилан оформил отказ от обжалования приговора в письменной форме.

Он примет решение о том, писать ли прошение о помиловании, после вступления приговора в силу, — цитирует ТАСС адвоката американца.

Уилан был задержан в конце 2018 года после получения флешки с информацией, составляющей государственную тайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело о шпионаже. 15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 15 годам строгого режима. Сам Уилан виновным себя не признал. Он утверждает, что стал жертвой провокации.

После этого его адвокат заявил, что существует возможность обменять его подзащитного на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают сроки в американских тюрьмах. Официально Кремль этот вариант развития событий пока никак не комментировал.

Однако, как передавал NEWS.ru, информированный источник сообщил, что власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Для этого потребуется помилование преступников президентами двух стран.

Лётчик Ярошенко был осуждён за попытку организовать транспортировку крупной партии кокаина в Либерии. Бута признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке.