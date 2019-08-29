https://static.news.ru/photo/06ecea1e-ca67-11e9-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Осуждённый в России за шпионаж украинский журналист Роман Сущенко доставлен из колонии в столичный СИЗО «Лефортово».

Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Некоторое время назад появились сообщения о том, что туда же из колонии переведён осуждённый за подготовку теракта украинский режиссёр Олег Сенцов. Однако представителям ОНК с ним встретиться не удалось — им сказали, что в изоляторе Сенцова нет.

Ранее News.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании Сенцова. Он также не прояснил журналистам ситуацию с подготовкой обмена задержанными лицами между Россией и Украиной.