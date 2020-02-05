https://static.news.ru/photo/3b7d6088-482f-11ea-a8f2-fa163e074e61_660.jpg Тамара Плетнева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарий Тамара Плетнёва, которая возглавляет в Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и детей, публично устыдилась своего немецкого происхождения во время пленарного заседания.

Депутат от фракции КПРФ честно призналась, что всегда хотела быть русской, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам Плетнёвой, она всегда спрашивала родителей, фамилия которых была Штрак, есть ли у них в семье кто-то из русского народа.

Всегда спрашивала, были ли русские в семье. Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа я очень люблю и горжусь ей, — заявила Плетнёва.

Депутат прославилась своим заявлением, которое она сделала во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проходил в России. Тогда она предупредила россиянок о последствиях секса с иностранцами и раскритиковала женщин за межрасовые отношения.

Плетнёва родилась в селе Новодубровское Новосибирской области в депортированной семье немцев Поволжья в 1947 году.

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