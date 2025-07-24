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24 июля 2025 в 13:25

Остренько и томно: курица карри с рисом, которая впечатлит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить родных и друзей ароматным, ярким и несложным блюдом? Попробуйте приготовить курицу карри с рисом. Сочное мясо, хрустящие овощи и бархатный соус с кокосовым молоком превращают обычный ужин в маленькое кулинарное путешествие. Блюдо получается пряным, насыщенным и при этом вполне доступным: никаких редких ингредиентов — всё найдется в ближайшем магазине.

Приготовить курицу карри по этому рецепту сможет даже новичок. В одной сковороде за полчаса активного времени вы создадите полноценный ужин, который точно захочется повторить. Попробуйте — и эта курица с карри, возможно, займет место в вашей кулинарной подборке любимых рецептов.

Ингредиенты на 1 порцию

  • Курица — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Морковь — 80 г
  • Сладкий красный перец — 1 шт.
  • Паста карри — 1–2 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сок лайма — 0,5 ч. л.
  • Кокосовое молоко — 200 мл
  • Имбирь — 0,5 ч. л.
  • Крахмал — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Рис для гарнира — по вкусу

Как приготовить курицу карри с рисом

1. Подготовьте продукты

Для рецепта лучше взять куриное филе или бедро без костей. Если нет пасты карри — смешайте куркуму, кориандр, паприку, имбирь и немного томатной пасты. Имбирь можно использовать как свежий, так и молотый.

2. Нарежьте курицу

Курицу нарежьте полосками или кубиками одинакового размера.

3. Обжарьте курицу

В разогретой сковороде на растительном масле быстро обжарьте курицу до золотистой корочки. Переложите на тарелку.

4. Приготовьте овощи

В той же сковороде обжарьте лук, затем добавьте измельченный чеснок, имбирь, морковь и нарезанный сладкий перец. Готовьте пару минут — овощи должны остаться слегка хрустящими.

5. Добавьте специи

Всыпьте пасту карри, перемешайте и обжарьте еще минуту, пока аромат не станет ярче.

6. Сделайте соус

Влейте кокосовое молоко, добавьте соевый соус, сахар и сок лайма. Перемешайте до однородности.

7. Тушите

Верните курицу в сковороду, перемешайте с соусом и тушите под крышкой 7–10 минут. Для густоты можно добавить разведенный крахмал.

8. Отварите рис

Пока курица готовится, сварите рис басмати или «Жасмин».

9. Подавайте

Выложите рис на тарелку, сверху — курицу в соусе, полейте подливкой и по желанию посыпьте зеленью или кунжутом.

Совет: если хотите острее — увеличьте количество пасты карри или добавьте щепотку чили.

Это блюдо с азиатским акцентом согреет, удивит и запомнится. Приготовьте курицу карри с рисом хотя бы один раз — и не пожалеете.

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, я варю харчо. Этот грузинский суп получается пряным, терпким и с таким насыщенным вкусом, что на второе уже и не тянет.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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