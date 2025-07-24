Остренько и томно: курица карри с рисом, которая впечатлит всех

Хотите удивить родных и друзей ароматным, ярким и несложным блюдом? Попробуйте приготовить курицу карри с рисом. Сочное мясо, хрустящие овощи и бархатный соус с кокосовым молоком превращают обычный ужин в маленькое кулинарное путешествие. Блюдо получается пряным, насыщенным и при этом вполне доступным: никаких редких ингредиентов — всё найдется в ближайшем магазине.
Приготовить курицу карри по этому рецепту сможет даже новичок. В одной сковороде за полчаса активного времени вы создадите полноценный ужин, который точно захочется повторить. Попробуйте — и эта курица с карри, возможно, займет место в вашей кулинарной подборке любимых рецептов.
Ингредиенты на 1 порцию
- Курица — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Морковь — 80 г
- Сладкий красный перец — 1 шт.
- Паста карри — 1–2 ст. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Сок лайма — 0,5 ч. л.
- Кокосовое молоко — 200 мл
- Имбирь — 0,5 ч. л.
- Крахмал — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Рис для гарнира — по вкусу
Как приготовить курицу карри с рисом
1. Подготовьте продукты
Для рецепта лучше взять куриное филе или бедро без костей. Если нет пасты карри — смешайте куркуму, кориандр, паприку, имбирь и немного томатной пасты. Имбирь можно использовать как свежий, так и молотый.
2. Нарежьте курицу
Курицу нарежьте полосками или кубиками одинакового размера.
3. Обжарьте курицу
В разогретой сковороде на растительном масле быстро обжарьте курицу до золотистой корочки. Переложите на тарелку.
4. Приготовьте овощи
В той же сковороде обжарьте лук, затем добавьте измельченный чеснок, имбирь, морковь и нарезанный сладкий перец. Готовьте пару минут — овощи должны остаться слегка хрустящими.
5. Добавьте специи
Всыпьте пасту карри, перемешайте и обжарьте еще минуту, пока аромат не станет ярче.
6. Сделайте соус
Влейте кокосовое молоко, добавьте соевый соус, сахар и сок лайма. Перемешайте до однородности.
7. Тушите
Верните курицу в сковороду, перемешайте с соусом и тушите под крышкой 7–10 минут. Для густоты можно добавить разведенный крахмал.
8. Отварите рис
Пока курица готовится, сварите рис басмати или «Жасмин».
9. Подавайте
Выложите рис на тарелку, сверху — курицу в соусе, полейте подливкой и по желанию посыпьте зеленью или кунжутом.
Совет: если хотите острее — увеличьте количество пасты карри или добавьте щепотку чили.
Это блюдо с азиатским акцентом согреет, удивит и запомнится. Приготовьте курицу карри с рисом хотя бы один раз — и не пожалеете.
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