«Остервенелая жестокость»: с кем воюет Водонаева после «голой» вечеринки Водонаева обвинила россиян в «остервенелой жестокости» из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Водонаева

Новая фотосессия Алены Водонаевой вызвала волну критики, в ходе которой модели и телеведущей припомнили участие в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Как реагирует на критику Водонаева, будет ли извиняться, что пишут ей после тусовки в клубе Mutabor и с кем она сравнивает себя в такой ситуации?

Как Водонаева реагирует на критику

После скандальной «голой» вечеринки в клубе Mutabor 20 декабря Алена Водонаева стала одной из немногих знаменитостей, которые отказались извиняться. Она также не стала удалять из своего Telegram-канала видео и фото с вечеринки — например, с ползущей на четвереньках Лолитой Милявской или рэпером VACIO в одном носке на пенисе.

Несколько дней канал Водонаевой работал в прежнем режиме, публикуя новости мира звезд и «отчеты» с модных событий. Однако затем волна критики докатилась и до Водонаевой.

После опубликованной в соцсетях фотосессии для бренда SAMB Алена Водонаева столкнулась с волной осуждения.

«Ты почитай, что пишут простые люди, „счастливые жены и мамочки“ в комментариях под публикациями с новостями. Это концентрация злобы, ненависти и внутреннего человеческого ада. Как многим хорошо от того, что у кого-то вдруг стало плохо. Вы спрашивали, как выглядит истинный сатанизм? Зайдите в комментарии к людям, о которых сейчас пестрят заголовки, это именно он», — с возмущением объявила телеведущая в Telegram.

Что пишут Водонаевой из-за «голой» вечеринки

Россияне, которым не понравилась «голая» тусовка Ивлеевой, оставили немало комментариев в соцсетях Алены Водонаевой, как и остальных участников тусовки. Многие напомнили телеведущей и светской диве, что ее и других участников вечеринки в «Мутаборе» критикуют не за публичное обнажение своего тела и рекламу в нижнем белье.

«Все очень закономерно. Какой был „посыл“, такая и реакция. Вся страна либо сети маскировочные плетет, либо письма с детьми пишет, либо деньги собирает для фронта, а у кого-то даже с зарплаты ежемесячно высчитывает. Да, Настя и сама в своих откровениях призналась, что потеряла душу и все человеческое. Желать зла Насте не хочется. Хочется, чтобы этот урок стал для нее возможностью создавать что-то во благо стране», — написала в комментариях Telegram-канала ведущей Елена Купцова.

Водонаева получила и менее вежливые комментарии на ту же тему.

«Мать, у этих „счастливых жен и мамочек“ мужья и сыны ушли туда, але?! Есть мозги делать такое вообще сейчас в такое время?» — написала Оксана.

«Как будто человек, имея детей и мужа, не может мнение свое высказать. <...> Люди имеют право высказывать мнение, даже если оно вам не нравится. И если людей с идентичным мнением относительно вечеринки Ивлеевой так много, значит надо сделать вывод. Меняется Россия, и слава Богу. Примите это», — обратилась к модели и телеведущей женщина по имени Надежда.

В комментариях предположили, что Водонаева завидует матерям с детьми, которым «не приходится работать 24 часа в сутки».

«Как только Аленку начнут проверять госслужбы и перестанут с ней заключать контракты — от нее тоже будут извинения))) ждем», — написала Юлия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Водонаева

С каким персонажем сравнила себя Водонаева

Алена Водонаева пожаловалась на травлю в соцсетях. Она сравнила себя с героиней итальянского кино.

«Люди готовы тебя проклинать, ненавидеть. Сразу же вспоминается фильм „Малена“, когда женщину закидывают камнями. И мне кажется, что сейчас такое, возможно, будет под публикациями многих публичных людей, которые более-менее в какой-то открытой одежде», — рассказала модель.

По словам интернет-селебрити, после размещения фото в белье она заблокировала у себя в комментариях 50 человек из-за «остервенелой ненависти». Водонаева призналась, что у нее «очень много удивления и шока в связи с последними событиями».

Фильм «Малена», главную роль в котором сыграла молодая Моника Белуччи, рассказывает историю привлекательной женщины, против которой ополчился весь ее город, когда она осталась без мужа.

Читайте также:

«Нравится ползать на карачках»: фанаты отчитали Лолиту за «голую» вечеринку

Ивлеева, SHAMAN, Галкин: кого из звезд «отменили» в конце 2023 года

Роспотребнадзор закрыл Mutabor: что нашли в ночном клубе, кто его хозяин