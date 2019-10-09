Житель Казани, который после ссоры с женой оставил годовалую дочь на обочине дороги, предстанет перед судом. Информацию об этом распространила прокуратура Республики Татарстан.
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Как писал News.ru, в июле годовалая девочка осталась на дороге в Казани из-за того, что родители, поссорившись друг с другом, забыли дочку на обочине. По данным управления МВД по городу, ребёнка обнаружили прохожие. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на улице Назипа Жиганова сидит малолетняя девочка. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов передали её врачам скорой помощи.
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