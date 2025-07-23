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23 июля 2025 в 07:15

Особый дельфиниум! Небесный многолетник-гигант с мохнатой сердцевиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Особый дельфиниум! Небесный многолетник-гигант с мохнатой сердцевиной! Это неприхотливая роскошь для вашего сада. Новозеландские гибриды по праву считаются эталоном среди дельфиниумов. Сорт «Ройял Аспирейшен» с его двухметровыми стеблями и гигантскими соцветиями (до 70 см!) создает в саду эффект живого фонтана. Небесно-голубые махровые цветы с контрастной белой «бабочкой» в центре сохраняют декоративность до 20 дней — как в саду, так и в срезке.

Почему этот гибрид уникален

  • Выдерживает морозы до -40 °C без укрытия
  • Не полегает при ветре благодаря прочным стеблям
  • Цветет дважды за сезон (июнь и август — сентябрь)
  • Идеален для заднего плана миксбордеров

Ландшафтные хитрости

  1. Для максимального эффекта высаживайте группами по 3–5 растений (расстояние 65–70 см)
  2. Комбинируйте с белыми флоксами или розовыми астильбами
  3. В срезке добавляйте в воду 1 ч. л. лимонной кислоты — это продлит свежесть до 3 недель

Эти дельфиниумы уже покорили европейские королевские сады — теперь и у вас есть шанс создать на участке поистине аристократическую атмосферу! При посадке на солнечном месте с защитой от ветра «Ройял Аспирейшен» проявляет все свои сортовые качества особенно ярко.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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