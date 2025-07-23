Особый дельфиниум! Небесный многолетник-гигант с мохнатой сердцевиной! Это неприхотливая роскошь для вашего сада. Новозеландские гибриды по праву считаются эталоном среди дельфиниумов. Сорт «Ройял Аспирейшен» с его двухметровыми стеблями и гигантскими соцветиями (до 70 см!) создает в саду эффект живого фонтана. Небесно-голубые махровые цветы с контрастной белой «бабочкой» в центре сохраняют декоративность до 20 дней — как в саду, так и в срезке.

Почему этот гибрид уникален

Выдерживает морозы до -40 °C без укрытия

Не полегает при ветре благодаря прочным стеблям

Цветет дважды за сезон (июнь и август — сентябрь)

Идеален для заднего плана миксбордеров

Ландшафтные хитрости

Для максимального эффекта высаживайте группами по 3–5 растений (расстояние 65–70 см) Комбинируйте с белыми флоксами или розовыми астильбами В срезке добавляйте в воду 1 ч. л. лимонной кислоты — это продлит свежесть до 3 недель

Эти дельфиниумы уже покорили европейские королевские сады — теперь и у вас есть шанс создать на участке поистине аристократическую атмосферу! При посадке на солнечном месте с защитой от ветра «Ройял Аспирейшен» проявляет все свои сортовые качества особенно ярко.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето!