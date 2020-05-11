Основателя «Омбудсмена полиции» госпитализировали из изолятора

https://static.news.ru/photo/2049221e-9377-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: ombudsmen_police/instagram.com

Создателя страницы «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова госпитализировали из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20.

В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещён в 20-ю больницу, — сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадамшин.

8 мая суд в Москве арестовал Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.

Как ранее писал NEWS.ru, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников посетил задержанного Владимира Воронцова. По его словам, мужчина не имеет претензий к условиям содержания.