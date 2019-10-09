https://static.news.ru/photo/9f785b08-ea68-11e9-a95d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Алашкевич/vk.com

Бывший руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна, нашла новую работу. Теперь она занимает должность заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Считаю её назначение на должность заместителя директора по развитию квалифицированным для выполнения своих профессиональных обязанностей, — сообщил в интервью Пятому каналу директор музея Владимир Тихонов.

Как писал News.ru, в августе в Сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, Ирина Алашкевич назвала пострадавших в наводнении жителей Иркутской области «бичевнёй». Также она говорит, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования». По данному факту была назначена проверка, экспертиза обнаружила в аудиозаписи признаки монтажа.

Чиновницу отстранили от должности, а с 20 августа она вышла в отпуск. Путин, комментируя ситуацию, заявил, что Алашкевич, допустив оскорбления к пострадавшим от наводнения, поступила непорядочно и заслуживает принятия в отношении неё дисциплинарных мер.