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25 июля 2025 в 03:02

Ошибки в планировке кухни, которые портят жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Непродуманная планировка кухни может превратить приготовление пищи в ежедневное мучение. Многие сталкиваются с неудобствами, даже не подозревая, что причина в базовых ошибках проектирования. Несколько простых правил помогут создать по-настоящему функциональное пространство.

Главная ошибка — игнорирование рабочего треугольника (плита — холодильник — мойка). Расстояние между ними должно быть не менее 1,2 метра. Вторая проблема — недостаточное освещение рабочих поверхностей. Третья — узкие проходы (менее 1 метра), мешающие свободному перемещению. Четвертый промах — неправильная высота столешницы, вызывающая дискомфорт при готовке. И наконец, отсутствие достаточного количества розеток в нужных местах. Эти недочеты легко предусмотреть на этапе планирования, чтобы потом не жалеть годами.

Ранее сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

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Дмитрий Демичев
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