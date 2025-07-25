Ошибки в планировке кухни, которые портят жизнь

Непродуманная планировка кухни может превратить приготовление пищи в ежедневное мучение. Многие сталкиваются с неудобствами, даже не подозревая, что причина в базовых ошибках проектирования. Несколько простых правил помогут создать по-настоящему функциональное пространство.

Главная ошибка — игнорирование рабочего треугольника (плита — холодильник — мойка). Расстояние между ними должно быть не менее 1,2 метра. Вторая проблема — недостаточное освещение рабочих поверхностей. Третья — узкие проходы (менее 1 метра), мешающие свободному перемещению. Четвертый промах — неправильная высота столешницы, вызывающая дискомфорт при готовке. И наконец, отсутствие достаточного количества розеток в нужных местах. Эти недочеты легко предусмотреть на этапе планирования, чтобы потом не жалеть годами.

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