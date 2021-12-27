Названы тренды в праздновании новогодних корпоративов в 2021 году

В 2021 году при праздновании новогодних корпоративов популярным становится интерактивный формат, когда важная роль в проведении мероприятия отводится самим сотрудникам. Также актуально проведение праздника в формате костюмированной киновечеринки, рассказал в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Станислав Грушевский.

Традиционно, когда выходят знаковые фильмы, многие стараются повторить эти фильмы в качестве корпоративной тематики. В этом году таких фильмов не было, и многие используют старые тематики. «Великий Гэтсби» — эстетика казино 20-х годов — одна из самых популярных тематик. Ещё популярна тематика будущего — со всеми технологиями, дополненной реальностью. Снизилась по востребованности советская тематика, она была популярна, когда вышел фильм «Стиляги», — сказал Грушевский.

Он добавил, что в 2021 году компании стали привлекать к активному участию в программе корпоративов самих сотрудников. Популярными стали форматы театрализованных постановок и телешоу. По словам эксперта, это позволяет экономить бюджет и больше нравится сотрудникам.

К примеру, решают сделать театрализованную постановку к Новому году, а сами актёры — это сотрудники компании. Приглашается профессиональный режиссёр, который помогает сделать мероприятие за неделю на более профессиональном уровне. Ещё популярен корпоратив в формате шоу «Голос», то есть тоже приглашаются профессионалы по вокалу, а поют сами сотрудники, — отметил Грушевский.

Он также рассказал, что в 2021 году количество корпоративов приблизилось к допандемийному уровню. При этом изменились количественные показатели. Так, если до пандемии коронавируса были популярны праздники численностью более тысячи человек, то в этом году все корпоративы организуются с приглашением максимум 500 участников. Кроме того, на собственные корпоративы стали собираться отделы компаний. На таких мероприятиях присутствуют, как правило, от 10 до 100 человек.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал NEWS.ru, как провести корпоратив без неприятных инцидентов. По его словам, руководство компании должно продумывать систему «неявного» контроля на корпоративах.