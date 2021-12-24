Оренбургский священник получил 21 год тюрьмы за насилие над детьми

Саракташский районный суд Оренбургской области признал виновным многодетного священника Николая Стремского по делу об изнасилованиях, а также других преступлениях против детей, сообщает ТАСС. Священнослужитель приговорён к 21 году колонии строгого режима. Ему также запретили 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет, с лишением Стремского <...> государственной награды орден «Родительская слава», — говорится в приговоре судьи.

Стремский был задержан осенью 2019 года. По данным следствия, от преступлений против сексуальной неприкосновенности со стороны мужчины с 1999 по 2019 год пострадали 11 детей. Кроме того, ему вменяют вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и употребление алкоголя, а также истязание.

Как сообщали в СК, в первой половине 2018 года Стремский неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

На момент задержания Стремский воспитывал девятерых несовершеннолетних, восьмерых из которых опекал, а одного усыновил. Все дети изъяты из семьи священника, размещены в образовательных организациях Оренбургской области и взяты на полное государственное содержание.

Ранее сообщалось, что приёмная дочь священнослужителя и её муж также находятся под следствием. Они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.