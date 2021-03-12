Опубликованы данные о смертности от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/5a8126bc-8371-11eb-bb42-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности от коронавируса с начала года. Инфекция стала причиной смерти в 5588 случаях из 16 347 в январе и в 3113 случаях из 12 541 в феврале.

Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года, приходит к выводу столичное ведомство. Превышение смертности по первым двум месяцам в Москве составляет 5434 и 2677 случаев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента.

Смертность от коронавируса на конец февраля в Москве составила 3,83% с учётом всех случаев, где вирус был основным или сопутствующим заболеванием.

Накануне стало известно, что доля коронавируса в структуре острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России по сравнению с показателями декабря — января снизилась вдвое.

При этом по данным с конца ноября до середины января доля COVID-19 среди изученных образцов составляла от 28% до 31%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные выяснили, что беременных женщин в 2,1 раза чаще поражает тяжёлая форма новой коронавирусной инфекции (COVID-19), чем остальных представительниц прекрасного пола. Исследованием занимались эксперты Бирмингемского университета (Великобритания). Они изучили итоги 192 экспертиз влияния недуга на дам в положении и детей.