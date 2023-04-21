Опубликовано видео, как российский танк гоняет солдат ВСУ по окопам Военкор Руденко опубликовал видео, как российский танк «гоняет как мышей» военных ВСУ по окопам

Фото: МО РФ

Военкор Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео работы танкового экипажа Вооруженных сил России в ЛНР. На кадрах, снятых с БПЛА, показано, как боевая машина «гоняет как мышей» украинских военных по окопам.

Очень крутые кадры снятые с БПЛА. Работа наших танкистов в ЛНР. Наш танк залетает на позиции врага и начинает гонять как мышей, — написал военкор.

На видео показано, как танк подъезжает прямо к окопу, который ранее обстреливал. В траншее бегают украинские солдаты, пытаясь спастись от боевой машины.

Ранее появились кадры уничтожения огневой точки украинских войск под Марьинкой. Атаку провел беспилотник, на который был подвешен боеприпас. Граната Ф-1 была сброшена прямо в окоп, что привело к взрыву боекомплекта.

До этого военкор Мурад Газдиев опубликовал видео сражения экипажа российского танка Т-72 с солдатами подразделения ВСУ в лесу на Краснолиманском направлении. Изначально задача боевой машины состояла в прикрытии эвакуации раненых и подавлении огня противника, но один из украинских военных по ней открыл огонь из гранатомета.