Опубликовано новое расписание ЕГЭ 2020 года

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового расписания Единого государственного экзамена.
В этом году ЕГЭ начнётся 8 июня. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамен по русскому языку назначен на 11 июня, а на 15 июня — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.
Экзамен по истории и физике пройдёт 18 июня, по обществознанию и химии — 22 июня.
Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдёт устная часть этих экзаменов,
Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов не исключил повторного переноса ЕГЭ. Он отметил, что ведомство будет следить за развитием ситуации с вынужденным дистанционным обучением школьников из-за угрозы распространения коронавируса.
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