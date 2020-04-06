Опубликовано новое расписание ЕГЭ 2020 года

https://static.news.ru/photo/8dc984da-781c-11ea-b45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект нового расписания Единого государственного экзамена.

В этом году ЕГЭ начнётся 8 июня. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамен по русскому языку назначен на 11 июня, а на 15 июня — ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

Экзамен по истории и физике пройдёт 18 июня, по обществознанию и химии — 22 июня.

Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдёт устная часть этих экзаменов, сообщается на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что министр просвещения Сергей Кравцов не исключил повторного переноса ЕГЭ. Он отметил, что ведомство будет следить за развитием ситуации с вынужденным дистанционным обучением школьников из-за угрозы распространения коронавируса.