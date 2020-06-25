Опрос: с возрастом россияне начинают повышать градус спиртного

https://static.news.ru/photo/b5318f36-b6b0-11ea-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социологи выяснили в ходе опроса, что чем старше житель России, тем крепче он пьёт напитки.

Выявлена зависимость между возрастом респондента и градусом употребляемого алкоголя. Градус употребляемого спиртного повышается с увеличением возраста респондента. Так, водку употребляет чаще всего 19,1% молодёжи, 22,5% респондентов от 30 до 49 лет и 34,1% старше 50 лет. Так же ситуация обстоит и с употреблением коньяка: лица старшего возраста его употребляют чаще молодёжи, — приводит результаты опроса ТАСС.

Самыми популярными напитками среди жителей России оказались водка (26,5%), вино (38,7%) и пиво (39,1%). Менее популярными оказались коньяк (17,9%), ром, бренди, виски (14,6%), а также шампанское (10%).

Социологи отметили, что пиво популярно и среди мужчин, и среди женщин, водку предпочитают мужчины, а вино и шампанское — женщины.

Молодые люди предпочитают пиво (64,9%), россияне в возрасте от 30 до 49 лет выбрали пиво (46,7%) и вино (38,3%), а жители России от 50 лет чаще останавливают свой выбор на водке (34,1%).

Одинаково употребляемым алкоголем во всех возрастных группах является вино (около 38%), — отметили социологи.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали самый популярный алкогольный напиток у россиян на карантине. Согласно анализу кассовых чеков, самым продаваемым напитком оказалось пиво. Следом идут вино, водка, сидр и коньяк.