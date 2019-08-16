https://static.news.ru/photo/15b347f2-c00b-11e9-80d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сервис путешествий Туту.ру провёл опрос и узнал у туристов, как они переживают длительную задержку самолёта.

На вопрос о действиях, если по вине авиакомпании был задержан вылет на три часа и более, ответили более четырёх тысяч человек.

Как показало исследование, большинство пассажиров идти в суд и наказывать авиакомпанию не намерены. Только 13% опрошенных выбрали вариант «стараюсь добиться денежной компенсации от авиакомпании, при необходимости иду в суд».

Около 7% признались, что в случае длительной задержки рейса пишут негативные отзывы про авиакомпанию и друзьям советуют не летать с ней. Примерно 15% респондентов ответили, что, поворчав, прощают перевозчика, а 9% заявили, что относятся к таким неприятностям философски.

При этом каждый второй путешественник (56%) готов забыть про долгое ожидание, если авиакомпания приготовит какой-то бонус.

Ранее News.ru писал, что сервис Туту.ру выяснил, куда любят летать пенсионеры, проанализировав все купленные билеты с августа 2018 года по август текущего года. Почти четверть из тех, кто отправляется в путешествие на самолёте по России, выбирают Москву. Затем идёт Симферополь, а замыкает тройку Санкт-Петербург. Из зарубежных стран россияне-пенсионеры чаще всего летают в страны ближнего зарубежья: Армению, Молдавию, Грузию, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан. Из европейских стран самая желанная — Чехия, а из стран дальнего зарубежья — Израиль.