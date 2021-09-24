Работу Путина одобрили 60% россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 59,9% жителей. Выразили доверие главе государства 64,1% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Отмечается, что не доверяют Путину 30,7% респондентов. Не одобряют его деятельность 29,5% россиян.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 49,7% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 27,5%, генсеку КПРФ Геннадию Зюганову — 26,3%, главе «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 24,6%.

Опрос был проведён 13–19 сентября 2021 года, в нём приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин ведёт на самоизоляции обычную жизнь. В его ежедневном графике есть и рабочие дела. Президент находится в постоянном контакте с членами и председателями правительства, а также с руководством администрации.