https://static.news.ru/photo/47d1b2ce-ce10-11e9-8ac7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исследователи «Левада-центра» выяснили, что вероятность возникновения акций протеста и забастовок с политическими требованиями допускают примерно треть (30%) населения страны. При этом лично участвовать в политических протестах готовы 20% сограждан.

Ещё больше опрошенных (34%) допускают возможность проведения митингов с требованиями социально-экономического характера, в частности, против падения уровня жизни. Принять участие в подобных мероприятиях лично готовы 27 % опрошенных.

Однако большинство россиян считают маловероятными политические (65%) и экономические (62%) протестные акции. 76% респондентов не будут участвовать в политических митингах. 68% опрошенных не пойдут на социальные акции протеста.

В исследовании приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, 50 субъектах РФ.

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